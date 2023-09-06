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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО 15,6 ТЫС. ТОНН ГРЕЧИХИ И НАКОПАНО 76,9 ТЫС. ТОНН КАРТОФЕЛЯ


10:09 07.09.2023

В Беларуси на 7 сентября намолочено более 7085,4 тыс. тонн зерна: 6111,2 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и более 974,2 тыс. тонн рапса. Об этом сообщает Telegram-канал Минсепьхозпрода.

Согласно информации, намолочено 15,6 тыс. тонн гречихи и 10,19 тыс. тонн проса.

Продолжаются работы по уборке льнотресты: заготовлено 72,6 тыс. тонн.

Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 73% к скошенным площадям.

Хозяйства страны накопали 76,9 тыс. тонн картофеля при урожайности 362,3 ц/га.

Собрано 3768,8 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.

Кроме того, накопано 163,8 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 449,8 ц/га.
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