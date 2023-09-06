ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГЛАВА ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИЗ ШКЛОВА ИСПОЛЬЗОВАЛ ДЕНЬГИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ


09:34 07.09.2023

В ходе камерального контроля в отношении фермерского хозяйства, которое занимается выращиванием зерновых и бобовых культур, сотрудники инспекции МНС по Шкловскому району установили неполное исчисление налогов с 2018 г. – по 1 квартал 2023 г. включительно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, в личных целях глава фермерского хозяйства приобретал различные товарно-материальные ценности, а также использовал на свое усмотрение денежные средства, снятые с расчетного счета организации.

Подоходный налог с дополнительно полученных доходов в общей в сумме 329 тыс. рублей организацией не исчислялся и не уплачивался в бюджет.

В адрес фермерского хозяйства было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет причитающиеся суммы налогов, в том числе подоходный налог с физических лиц.

Уведомление плательщиком было исполнено, сумма дополнительно исчисленных налогов составила 49,3 тыс. рублей, в том числе подоходный налог – 42,8 тыс. рублей. Уменьшена разница между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг) на 3,8 тыс. рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2023
валюта курс
EUR 3.5048
USD 3.2654
RUB 3.3424
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2023
валюта курс +/-
USD 3.2654 +0.0099
RUB 3.3424 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4960 3.5100
USD 3.2630 3.2700
RUB 3.3200 3.3400
подробнее

Конвертация в банках
на 07.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0690 1.0750
EUR/RUB 104.6000 106.0000
USD/RUB 97.6000 99.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте