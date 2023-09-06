В ходе камерального контроля в отношении фермерского хозяйства, которое занимается выращиванием зерновых и бобовых культур, сотрудники инспекции МНС по Шкловскому району установили неполное исчисление налогов с 2018 г. – по 1 квартал 2023 г. включительно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, в личных целях глава фермерского хозяйства приобретал различные товарно-материальные ценности, а также использовал на свое усмотрение денежные средства, снятые с расчетного счета организации.

Подоходный налог с дополнительно полученных доходов в общей в сумме 329 тыс. рублей организацией не исчислялся и не уплачивался в бюджет.

В адрес фермерского хозяйства было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет причитающиеся суммы налогов, в том числе подоходный налог с физических лиц.

Уведомление плательщиком было исполнено, сумма дополнительно исчисленных налогов составила 49,3 тыс. рублей, в том числе подоходный налог – 42,8 тыс. рублей. Уменьшена разница между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг) на 3,8 тыс. рублей.