Форум для будущих предпринимателей Space Day БГУ пройдет 7 сентября в Минске (ул. Красноармейская, 36, зал «Орхидея». Начало в 16.30).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, интенсив направлен на поддержку и развитие студенческих инициатив и создание условий для реализации молодежных стартап-проектов.

Участниками форума станут около 400 студентов из БГУ, БНТУ, БГУИР, БГМУ, БГЭУ, БГТУ, МГЛУ, Института предпринимательской деятельности и др.

Спикерами выступят руководитель StartUp Space BSU Егор Олиферко, резидент Стартап-центра БГУ Александр Лукашевич, а также приглашенные гости, руководители крупных белорусских компаний в области образования, банковских услуг и продовольствия. Они поделятся опытом развития своих бизнес-проектов от начальной стадии до современного состояния, расскажут о возможностях развития предпринимательской карьеры со студенческой скамьи, способах заработка на хакатонах и инновационных решениях для компаний.

Кроме того, в рамках форума состоится презентация новой акселерационной программы Space University, направленной на создание и продвижение стартапов студентов.

В завершение встречи посетителей пригласят принять участие в предстоящих хакатонах с ведущими организациями страны. Здесь участники смогут реализовать свои бизнес-идеи, получить обратную связь от квалифицированных специалистов и завести полезные знакомства в интересующей сфере.

Регистрация на мероприятие будет открыта до 7 сентября включительно по ссылке.

Организатором форума выступает молодежное предпринимательское сообщество StartUp Space от Стартап-центра БГУ при поддержке партнеров «Сбер Банк», «Морозпродукт» и «Про Бизнес».