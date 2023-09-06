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ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО 400 СТУДЕНТОВ МИНСКИХ ВУЗОВ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ФОРУМЕ SPACE DAY
09:02 07.09.2023
Форум для будущих предпринимателей Space Day БГУ пройдет 7 сентября в Минске (ул. Красноармейская, 36, зал «Орхидея». Начало в 16.30).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, интенсив направлен на поддержку и развитие студенческих инициатив и создание условий для реализации молодежных стартап-проектов.
Участниками форума станут около 400 студентов из БГУ, БНТУ, БГУИР, БГМУ, БГЭУ, БГТУ, МГЛУ, Института предпринимательской деятельности и др.
Спикерами выступят руководитель StartUp Space BSU Егор Олиферко, резидент Стартап-центра БГУ Александр Лукашевич, а также приглашенные гости, руководители крупных белорусских компаний в области образования, банковских услуг и продовольствия. Они поделятся опытом развития своих бизнес-проектов от начальной стадии до современного состояния, расскажут о возможностях развития предпринимательской карьеры со студенческой скамьи, способах заработка на хакатонах и инновационных решениях для компаний.
Кроме того, в рамках форума состоится презентация новой акселерационной программы Space University, направленной на создание и продвижение стартапов студентов.
В завершение встречи посетителей пригласят принять участие в предстоящих хакатонах с ведущими организациями страны. Здесь участники смогут реализовать свои бизнес-идеи, получить обратную связь от квалифицированных специалистов и завести полезные знакомства в интересующей сфере.
Регистрация на мероприятие будет открыта до 7 сентября включительно по ссылке.
Организатором форума выступает молодежное предпринимательское сообщество StartUp Space от Стартап-центра БГУ при поддержке партнеров «Сбер Банк», «Морозпродукт» и «Про Бизнес».
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