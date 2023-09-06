ЭКОНОМИКА РБ

АГРАРИЯМ МИНЩИНЫ НЕОБХОДИМО ПОСЕЯТЬ 348 ТЫС. ГА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР

17:48 06.09.2023 Аграриям Минской области необходимо посеять 348 тыс. га озимых культур. Как рассказали в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома, на сегодня уже засеяно 33 тыс. га площадей. Самый большой объем работ предстоит выполнить Слуцкому, Копыльскому, Солигорскому, Борисовскому и Минскому районам. Под озимые культуры у них отведено соответственно 32, 31, 25 и по 20 тыс. га площадей. К слову, почти половину площадей или 160 тыс. га планируется засеять озимой пшеницей. Посевную кампании в области надо завершить до конца сентября.