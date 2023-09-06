На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) модернизированной ОАИС с 5 сентября 2023 года стали доступны новые услуги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, доступны следующие услуги: 3.73.01 «Регистрация получателя ИБП»; 3.73.02 «Подача документов получателем ИБП».

Воспользоваться электронными услугами могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, имеющие право получать иностранную безвозмездную помощь в соответствии с декретом от 25 мая 2020 г. № 3 «Об иностранной безвозмездной помощи».

Электронные услуги оказываются на возмездной основе в соответствии с действующим прейскурантом и по доступу со строгой аутентификацией (с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты).