По итогам января-августа 2023 г. узбекские компании вошли в пятерку крупнейших покупателей пиломатериалов в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ). Об этом рассказал начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий.

Помимо Узбекистана, в ТОП-5 рынков сбыта белорусской пилопродукции попали такие страны, как Китай, Азербайджан, Сингапур и Россия. Всего в текущем году сделки по покупке продукции деревообработки на биржевых торгах заключали резиденты 15 государств.

Кроме того, по словам начальника ВЭД БУТБ, в 2023 г. заметно активизировалось белорусско-узбекское межбиржевой сотрудничество. Благодаря этому обеспечивается оперативный обмен аналитической информацией по биржевым рынкам двух стран, а также открываются новые возможности для вовлечения в биржевой оборот дополнительных товарных позиций.