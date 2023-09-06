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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИИ УЗБЕКИСТАНА ВОШЛИ В ТОП-5 ПОКУПАТЕЛЕЙ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ НА БУТБ
16:16 06.09.2023
По итогам января-августа 2023 г. узбекские компании вошли в пятерку крупнейших покупателей пиломатериалов в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ). Об этом рассказал начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий.
Помимо Узбекистана, в ТОП-5 рынков сбыта белорусской пилопродукции попали такие страны, как Китай, Азербайджан, Сингапур и Россия. Всего в текущем году сделки по покупке продукции деревообработки на биржевых торгах заключали резиденты 15 государств.
Кроме того, по словам начальника ВЭД БУТБ, в 2023 г. заметно активизировалось белорусско-узбекское межбиржевой сотрудничество. Благодаря этому обеспечивается оперативный обмен аналитической информацией по биржевым рынкам двух стран, а также открываются новые возможности для вовлечения в биржевой оборот дополнительных товарных позиций.
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