|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В I ПОЛУГОДИИ РАССМОТРЯТ НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ ГКНТ
15:44 06.09.2023
Результаты научно-технической и инновационной деятельности в I полугодии 2023 года рассмотрят 7 сентября 2023 года на заседании коллегии Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, на заседании также обсудят эффективность использования средств республиканского бюджета, выделенных на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности, средств республиканского централизованного и местных инновационных фондов.
Кроме того, планируется рассмотреть ход подготовки проекта закона «О республиканском бюджете на 2024 год» в части финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также реализацию государственной молодежной политики в отрасли.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2023
Курсы в банках
на 06.09.2023
Конвертация в банках
на 06.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте