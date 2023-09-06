Результаты научно-технической и инновационной деятельности в I полугодии 2023 года рассмотрят 7 сентября 2023 года на заседании коллегии Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, на заседании также обсудят эффективность использования средств республиканского бюджета, выделенных на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности, средств республиканского централизованного и местных инновационных фондов.

Кроме того, планируется рассмотреть ход подготовки проекта закона «О республиканском бюджете на 2024 год» в части финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также реализацию государственной молодежной политики в отрасли.