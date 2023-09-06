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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НАБЛЮДАЕТСЯ РЕКОРДНЫЙ ДЕФИЦИТ КАДРОВ, КОТОРЫЙ ХОТЯТ РЕШИТЬ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ


14:51 06.09.2023

В Беларуси наблюдается рекордный дефицит кадров, который планируется решить за счет привлечения иностранцев. Об этом свидетельствует рассказ первого заместителя министра труда и социальной защиты Наталии Павлюченко.

По ее словам, в январе-августе 2023 г. трудилось 34 тыс. иностранных граждан, из них порядка 1 тыс. из Узбекистана. Основная часть иностранных граждан заняты в сферах услуг и производства.

«Основным нововведением в части привлечения иностранной рабочей силы является принятие в 2023 году новой редакции закона «О внешней трудовой миграции», которым упрощен доступ на рынок труда Беларуси иностранцам», - рассказала Н. Павлюченко.

Так, для 17 категорий иностранцев (обучающиеся, включенные в перечень профессий, спортсмены и иные) внедрен уведомительный принцип (наниматели письменно в течение трех дней уведомляют подразделения по гражданству и миграции о заключении трудового договора) вместо получения специального разрешения. Также упразднена норма, обязывающей нанимателя получать разрешение.

Впервые внедрен механизм по упрощению доступа иностранцев на рынок труда Беларуси: перечень профессий рабочих (должностей служащих), на которые привлекаются иностранные граждане или лица без гражданства, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, без учета ограничений по защите национального рынка труда.

Учитывая, что он установлен впервые в 2023 году в него включено всего по 5 должностей служащих и 5 профессий рабочих. По оперативной информации МВД, данный механизм со стороны нанимателей оказался востребован.

К концу года перечень планируется расширить. Он будет действовать на 2024 год.

Наталия Павлюченко также добавила, что в стране действует цифровой сервис, доступный из любой точки планеты – общереспубликанский банк вакансий, который позволяет самостоятельно заниматься поиском работы в Беларуси.

В банке вакансий заявлено около 130 тыс. вакансий. Возможности портала обширны и пользуются популярностью не только в Беларуси, но и за рубежом.
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