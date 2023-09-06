«Предприниматель» из Беларуси организовал ввоз в страну коммерческой партии мясной и молочной продукции с целью вовлечения ее в незаконный торговый оборот.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, гражданин ввез их в страну мелкими партиями под видом товаров для личного пользования.

Перед перемещением товаров через границу, их раздали физическим лицам согласно установленным лимитам на беспошлинный ввоз товаров для личного пользования. Это выявили гродненские таможенники при проведении проверочных мероприятий, а продукция была обнаружена по месту жительства гражданина Республики Беларусь 1984 года рождения.

Дома «предприниматель» насобирал уже около 600 единиц колбас, сыров и консерв общей стоимостью 20 тыс. рублей.

По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь. Теперь гражданин обязан выплатить штраф в размере до тридцати базовых величин, а продукцию возможно конфискуют по решению суда.