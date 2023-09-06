|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ НА 9,9%, ИМПОРТ – НА 22,5%
13:50 06.09.2023
В январе-июле 2023 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $47 043,5 млн, что из расчета в текущих ценах на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт вырос на 9,9% до $22 452,7 млн, импорт – на 22,5% до $24 590,8 млн.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2023
Курсы в банках
на 06.09.2023
Конвертация в банках
на 06.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте