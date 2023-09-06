В январе-июле 2023 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $47 043,5 млн, что из расчета в текущих ценах на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт вырос на 9,9% до $22 452,7 млн, импорт – на 22,5% до $24 590,8 млн.