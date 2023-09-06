Научные и образовательные достижения БГУ представлены на выставке в рамках первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума 6 сентября на площадке Национальной библиотеки Беларуси (пр-т Независимости, 116).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию ведущего вуза вошли около 30 инновационных разработок в области науки и образования. Среди них противоопухолевые лекарственные препараты «Темодекс», «Цисплацел» и «Проспиделонг» для локальной химиотерапии, серия ветеринарных биопрепаратов для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных животных, экологически безопасные биопрепараты для защиты растений «МаксИммун», «Бактоген», «Аурин», пищевые биоразлагаемые пленки, пищевые добавки и фитокомплексы и др.

В сегменте образовательных новаций представлена также концепция «Непрерывное бизнес-образование: от финансовой грамотности к цифровой экономике», которая включает различные проекты и конкурсы в области экономики, финансовой грамотности и бизнеса для школьников, студентов и учителей. Среди них «Школа финансовой грамотности для старшеклассников», проект Startup Heart, конкурс «Финансовая и цифровая грамотность поколения Z», курс «Основы предпринимательской деятельности» и др.

Также было продемонстрировано несколько коллекций одежды, созданных студентами кафедры дизайна моды факультета социокультурных коммуникаций. Так, в коллекции «Аттитюд» третьекурсница Эвелина Исакидис совместила необычные формы и изящность, использовала характерные элементы из балетного наряда и адаптировала для повседневного образа. Студентка 3 курса Виктория Березовская в своей коллекции «Эффект негатива» обращается к теме человеческих эмоций, а четверокурсница Екатерина Видманова коллекцию «CRMIIW» посвятила теме раскрытия личностного потенциала девушек и их предназначения.

Отметим, выставка-презентация с элементами продажи белорусских производителей «Сделано в Беларуси» организована по семи основным направлениям. Это «Женщины в бизнесе», «Красота и бизнес», «Медицина и здравоохранение», «Вкус Беларуси», «Образование и наука», «Туризм и отдых», Made in Uzbekistan. В рамках данных разделов свою продукцию, товары и услуги представят различные предприятия и компании Беларуси и Узбекистана.

Бизнес-форум стартовал 4 сентября в Беларуси. В его рамках работают шесть секций. Ключевым мероприятием форума станет пленарное заседание «Женщины в бизнесе – потенциал для развития делового сотрудничества Беларуси и Узбекистана».