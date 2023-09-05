Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси обновил информацию о беспошлинном ввозе и вывозе товаров для личного пользования.

Согласно размещенной на сайте ведомства информации, в категории товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, предусмотрено, что до 1 октября 2023 года стоимость не превышает сумму, эквивалентную €1000, а вес брутто составляет не более 31 кг.

С 1 октября 2023 года стоимость товаров должна не превышать сумму, эквивалентную €200, а вес брутто - не более 31 кг.