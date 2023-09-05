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ЭКОНОМИКА РБ
ГТК БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛ ИНФОРМАЦИЮ О БЕСПОШЛИННОМ ВВОЗЕ И ВЫВОЗЕ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
12:59 06.09.2023
Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси обновил информацию о беспошлинном ввозе и вывозе товаров для личного пользования.
Согласно размещенной на сайте ведомства информации, в категории товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, предусмотрено, что до 1 октября 2023 года стоимость не превышает сумму, эквивалентную €1000, а вес брутто составляет не более 31 кг.
С 1 октября 2023 года стоимость товаров должна не превышать сумму, эквивалентную €200, а вес брутто - не более 31 кг.
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