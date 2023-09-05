Миорский район предлагает инвесторам восемь объектов недвижимости, среди которых и старинная усадьба Мирских.

Как пишет областная газета «Витебские вести», в текущем году продано с аукциона за одну базовую величину три школьных помещения в населенных пунктах Суромщина, Дедино, Перебродье. Осталось пять объектов недвижимости, среди которых в пяти километрах от Миор – старинная усадьба Мирских в деревне Каменполье. Райисполком готов рассмотреть разные варианты реализации и использования объекта историко-культурного наследия Беларуси в дальнейшем.

Следует напомнить, что до начала XVII века Каменполье было частью большого имения, центр которого находился в Миорах. В 1637 году часть имения с центром в Каменполье была продана панскому роду Святополк-Мирским, где ими и была впоследствии построена усадьба. В 1873 году был построен одноэтажный усадебный дом с мезонином над центральным входом с колоннами. Усадьба славилась своим прекрасным парком. До наших дней сохранилась аллея, обсаженная вековыми деревьями. Рядом находились и конюшни, построенные в 1907 году. За усадебным домом располагалась регулярная часть парка с прямыми аллеями и посадками растений правильной геометрической формы. После Великой Отечественной войны здесь располагалось правление колхоза «Правда».

Помимо усадьбы, предлагаются в этом году две неиспользуемые школы, два магазина, приемный пункт.

Самая крупная неиспользуемая школа площадью более 2 тыс. кв. м расположена в деревне Заутье. Здание сохранилось и поддерживается в отличном техническом состоянии. В агрогородке Цветино имеется меньшая по размеру школа. Два объекта в настоящее время предлагаются инвесторам к продаже на аукционе за базовую величину. Здесь возможна организация производства, объекта по оказанию услуг – розничной торговли, гостиничного назначения, бытового обслуживания населения, агроэкотуризма и иного назначения.

Один из положительных примеров вовлечения государственного имущества в хозяйственный оборот считается неиспользуемое с 2003 года здание рембытехники общей площадью 1200 кв. м в центре Миор. Индивидуальный предприниматель из Витебска провел реконструкцию объекта, превратив его в торговый центр «Миоры Сити».