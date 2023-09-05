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ЭКОНОМИКА РБ
ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ ЛИТОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОСТАЕТСЯ САМЫМ ЗАГРУЖЕННЫМ – ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ
11:44 06.09.2023
Литовское направление остается самым загруженным для грузового транспорта. Это отмечает Госпогранкомитет Беларуси.
«Перед всеми литовскими погранпереходами въезда в ЕС ожидают 535 большегрузов. Сопредельные контрольные службы в среднем оформили 36% фур от нормы. Незначительное скопление грузового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи)», - говорится в сообщении.
Наименьшее количество легковых авто въехало в ЕС через польский пункт пропуска Тересполь (Брест). За сутки по данному маршруту в ЕС проследовало всего 39% авто. Легковой транспорт также ожидал въезда в Евросоюз перед литовскими пунктами пропуска Райгардас (Привалка), Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).
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