ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ» ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ПРОГРАММУ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ АВТОМОБИЛЕЙ BELGEE И GEELY

11:07 06.09.2023 ОАО «Промагролизинг» запускает новую программу «Драйв плюс» по приобретению физическими лицами на выгодных условиях автомобилей марок Belgee и Geely. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организации, авансовый платеж по программе составит от 30%, срок – от года до 10 лет. Первые 3 года платежи за авто будут осуществляться по фиксированной ставке 7,25% годовых, в дальнейшем будут рассчитываться исходя из ставки рефинансирования Национального банка Беларуси + 3%. Для желающих приобрести любую модель марки Geely компания разработала эксклюзивную лизинговую программу «Покоряй мир с БЕЛДЖИ» на спецусловиях. Размер авансового платежа по данной программе начинается от 10% от стоимости авто, срок лизинга — от 1 года до 10 лет. Ставка по лизингу формируется исходя из ставки рефинансирования Нацбанка РБ +1,5% (в настоящее время 11%).