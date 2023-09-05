За семь месяцев 2023 года организации концерна «Беллегпром» увеличили экспорт продукции на рынок Узбекистана в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал концерна.

Согласно информации, наибольшую долю в товарной структуре экспорта составили пиломатериалы, бумага и картон, а также изделия из них, фанера.

В Узбекистан также экспортируется плитная продукция и обои.