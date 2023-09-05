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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В ПОЛТОРА РАЗА УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ В УЗБЕКИСТАН
10:59 06.09.2023
За семь месяцев 2023 года организации концерна «Беллегпром» увеличили экспорт продукции на рынок Узбекистана в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал концерна.
Согласно информации, наибольшую долю в товарной структуре экспорта составили пиломатериалы, бумага и картон, а также изделия из них, фанера.
В Узбекистан также экспортируется плитная продукция и обои.
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