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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕВЕЗТИ ПОРЯДКА 1,7 МЛН ТОНН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НОВОГО УРОЖАЯ


10:46 06.09.2023

Белорусская железная дорога 5 сентября 2023 года приступила к перевозке сахарной свеклы на ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО «Жабинковский сахарный завод» и ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, всего в этом году железнодорожным транспортом планируется перевезти порядка 1,7 млн тонн сахарной свеклы нового урожая. Максимальные объемы погрузки до 390 вагонов в сутки запланированы на октябрь.

Традиционно массовая перевозка корнеплодов железнодорожным транспортом осуществляется с сентября по декабрь. Она организована в соответствии с согласованным графиком концерна «Белгоспищепром» и заявками грузоотправителей. График перевозки корнеплодов обусловлен технологией выращивания и хранения свеклы, а также мощностями предприятий по ее переработке.
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