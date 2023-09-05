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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО 13,3 ТЫС. ТОНН ГРЕЧИХИ И НАКОПАНО 66,2 ТЫС. ТОНН КАРТОФЕЛЯ


10:35 06.09.2023

В Беларуси на 6 сентября собрано 97,6% убираемых культур: из них более 98% зерновых колосовых и зернобобовых культур и более 94% рапса. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Всего намолочено более 7066 тыс. тонн зерна: 6095,5 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и более 970 тыс. тонн рапса.

Хозяйства страны убирают крупяные культуры: гречихи намолочено 13,3 тыс. тонн, проса намолочено 9,19 тыс. тонн.

Продолжают работы по уборке льнотресты, заготовлено более 70 тыс. тонн.

Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 71,7% к скошенным площадям.

Хозяйства страны убирают картофель. Накопано 66,2 тыс. тонн при урожайности 367,3 ц/га.

Собрано зеленой массы кукурузы 3358,5 тыс. тонн.

В стране приступили к уборке сахарной свёклы. Накопано 125,6 тыс. тонн при урожайности 464,3 ц/га.
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