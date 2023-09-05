|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СПК «АГРОКОМБИНАТ СНОВ» ЗАПЛАТИТ ШТРАФ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ОТПУСКНЫХ ЦЕН
09:44 06.09.2023
При рассмотрении электронного обращения главным управлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по Минской области установлено нарушение порядка установления (регистрации) отпускных цен на полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров, реализуемых в фирменных торговых объектах СПК «Агрокомбинат Снов», который обязан был согласовать повышение отпускной цены с Минским облисполкомом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, экономическим судом Минской области вынесено постановление по части третьей статьи 13.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях о привлечении к административной ответственности юридического лица в виде штрафа в размере 2% стоимости реализованных товаров, а также за нарушение установленного порядка применения цен к административной ответственности привлечено должностное лицо.
Постановление не обжаловано и вступило в законную силу.
МАРТ обращает внимание субъектов хозяйствования, что, согласно пункту 20 постановления Совета министров от 19 октября 2022 г. № 713 «О системе регулирования цен», нарушение порядка согласования отпускных цен является нарушением установленного порядка регистрации цен.
В соответствии с частью 3 статьи 13.2 КоАП реализация товаров (работ, услуг), в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен (тарифов), без экономических расчетов, подтверждающих уровень отпускных цен (тарифов), или с нарушением установленного порядка регистрации цен (тарифов) влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 10% стоимости реализации товаров (работ, услуг).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2023
Курсы в банках
на 06.09.2023
Конвертация в банках
на 06.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте