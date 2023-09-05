При рассмотрении электронного обращения главным управлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по Минской области установлено нарушение порядка установления (регистрации) отпускных цен на полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров, реализуемых в фирменных торговых объектах СПК «Агрокомбинат Снов», который обязан был согласовать повышение отпускной цены с Минским облисполкомом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, экономическим судом Минской области вынесено постановление по части третьей статьи 13.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях о привлечении к административной ответственности юридического лица в виде штрафа в размере 2% стоимости реализованных товаров, а также за нарушение установленного порядка применения цен к административной ответственности привлечено должностное лицо.

Постановление не обжаловано и вступило в законную силу.

МАРТ обращает внимание субъектов хозяйствования, что, согласно пункту 20 постановления Совета министров от 19 октября 2022 г. № 713 «О системе регулирования цен», нарушение порядка согласования отпускных цен является нарушением установленного порядка регистрации цен.

В соответствии с частью 3 статьи 13.2 КоАП реализация товаров (работ, услуг), в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен (тарифов), без экономических расчетов, подтверждающих уровень отпускных цен (тарифов), или с нарушением установленного порядка регистрации цен (тарифов) влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 10% стоимости реализации товаров (работ, услуг).