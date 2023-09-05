ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕСУРСЫ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СЕМЬИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВО II КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛИ BR1855,2 В МЕСЯЦ


09:27 06.09.2023

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Витебской области во II квартале 2023 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1855,2 в месяц (в I квартале - Br1782,1).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1779,2 рубля в месяц, из которых Br1267,3 рубля (71,2%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 40,8%, на покупку непродовольственных товаров – 32,5%, на оплату услуг – 23,7%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.09.2023
валюта курс
EUR 3.4992
USD 3.2555
RUB 3.3426
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5097 +0.0117
USD 3.2555 +0.0225
RUB 3.3426 -0.0123
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4800 3.5080
USD 3.2540 3.2690
RUB 3.3150 3.3440
подробнее

Конвертация в банках
на 06.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0710 1.0760
EUR/RUB 104.0300 105.8000
USD/RUB 97.1000 98.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте