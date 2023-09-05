Компания «Сигмаполюс» построит в Бресте огромный торгово-развлекательный центр.

Внутри разместится шопинг-галерея на более чем 150 магазинов, огромный фудкорт, крытый парк семейного отдыха, многозальный кинотеатр и фитнес-центр. Рядом «вырастет» офисная башня на 10 этажей.

Знаковый для Бреста проект реализуют на улице Московской как раз на пустыре рядом с радиотехническим заводом. Рядом расположены торговые и офисные объекты, однако новый многофункциональный комплекс будет гораздо масштабнее. Будущий молл будет сопоставим с несколькими торговыми центрами.

Новый комплекс еще не получил официального названия, но уже обрел планировки. Его общая площадь составит 116 тысяч «квадратов». Около половины из них (45 тысяч кв.м) выделят под шопинг, развлечения и фитнес. На 4 этажах откроется более 150 магазинов, кафе, ресторанов и других заведений.

ТРЦ спроектировали по мировым стандартам: большие пространства почти без колонн, высокие потолки и огромные витрины с пола до потолка. Это позволит привлечь в Брест крупные fashion-бренды, в том числе из других стран. Также будут представлены ритейлеры спортивных и детских товаров.

На первом этаже заработает гипермаркет «Гиппо» площадью 4,3 тысячи кв.м. Также откроется крупный супермаркет техники и электроники.

Третий этаж займет большой фудкорт с дюжиной корнеров и крупный семейно-развлекательный центр. Он будет тематическим – его концепция сейчас обсуждается. Также откроется многозальный кинотеатр, оснащенный передовыми проекторами и акустикой для большей зрелищности.

Торгово-развлекательный центр получит стильный фасад с белыми панелями и вставками «под дерево». Над главным входом разместят огромный мультимедийный экран, на котором можно будет вести даже прямые трансляции. Все этажи между собой свяжут лифтами и экскаваторами.

«Комплекс такого масштаба откроет новые возможности для шопинга в Бресте. Строительство крупных моллов получило широкое развитие в Минске и Гродно, тогда как в Бресте торговля более-менее равномерно распределена по разным локациям. Новый ТРЦ будет построен на улице Московской с высоким трафиком, а соседство с другими административными объектами сформирует крупный торговый коридор. Мы планируем привлечь крупные бренды, создать крытый парк развлечений и многозальный кинотеатр. Это будет гигантский центр шопинга и развлечений, в который будут приезжать семьи со всего города и региона», – отмечают в компании «Сигмаполюс».

На нулевом ярусе разместится паркинг на 1242 машиноместа. Рядом с ТРЦ построят 10-этажный бизнес-центр на 15 тысяч «квадратов».

Сейчас застройщик формирует пул операторов. Со многими арендаторами уже заключены договора.

Многофункциональный комплекс в Бресте планируют ввести в строй в 2027 году. Практически сразу после этого его откроют для покупателей.

«Сигмаполюс» – один из крупнейших застройщиков и девелоперов в Беларуси. В Минске ему принадлежат ТРЦ Титан, ТРЦ Тивали и с десяток бизнес-центров – от Fortune до «Волны». Сейчас компания достраивает два крупных объекта в Минске – ТРЦ Prizma у станции метро Партизанской и многофункциональный комплекс на Немиге. Все они, помимо торговых и развлекательных площадей, включают в себя многоэтажные бизнес-центры.