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ЭКОНОМИКА РБ
ПЯТЬ РАЙОНОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛИ УБОРКУ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО
17:52 05.09.2023
Пять районов Гомельской области начали уборку кукурузы на зерно. Об этом сообщил на аппаратном совещании председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Дмитрий Шинкаренко.
Уже ведут эту работу аграрии Мозырского, Наровлянского, Калинковичского, Ельского и Добрушского районов. Из запланированных 71,8 тыс. га убрано 577 га. Намолочено 3,6 тыс. т зерна со средней урожайностью 63,1 ц/га.
"Актуальный вопрос - уборка кукурузы и на силос. По данным на 5 сентября, убрано 43,8 тыс. га кукурузы на силос. Это 20% от плана", - рассказал Дмитрий Шинкаренко.
По его словам, средняя урожайность зеленой массы составляет 237 ц/га. В Речицком районе эта цифра еще выше - более 300 ц/га.
Полученная зеленая масса идет на кормление общественного поголовья, на заготовку силоса. Его уже заготовлено 807 тыс. т, или 25% от плана, уточнил председатель комитета.
Всего же в регионе заготовили 13,8 ц кормовых единиц на одну условную голову. Это на 1,54 ц кормовых единиц выше прошлогоднего уровня.
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