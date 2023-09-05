Пять районов Гомельской области начали уборку кукурузы на зерно. Об этом сообщил на аппаратном совещании председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Дмитрий Шинкаренко.

Уже ведут эту работу аграрии Мозырского, Наровлянского, Калинковичского, Ельского и Добрушского районов. Из запланированных 71,8 тыс. га убрано 577 га. Намолочено 3,6 тыс. т зерна со средней урожайностью 63,1 ц/га.

"Актуальный вопрос - уборка кукурузы и на силос. По данным на 5 сентября, убрано 43,8 тыс. га кукурузы на силос. Это 20% от плана", - рассказал Дмитрий Шинкаренко.

По его словам, средняя урожайность зеленой массы составляет 237 ц/га. В Речицком районе эта цифра еще выше - более 300 ц/га.

Полученная зеленая масса идет на кормление общественного поголовья, на заготовку силоса. Его уже заготовлено 807 тыс. т, или 25% от плана, уточнил председатель комитета.

Всего же в регионе заготовили 13,8 ц кормовых единиц на одну условную голову. Это на 1,54 ц кормовых единиц выше прошлогоднего уровня.