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ЭКОНОМИКА РБ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ СОСТОИТСЯ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
17:45 05.09.2023
День открытых дверей состоится 9 сентября в Национальном детском технопарке (ул. Славинского, 12. Начало в 11.00).
Как сообщает Telegram-канал Минобразования, в программе дня: встреча с педагогами дополнительного образования; презентация объединений по интересам; работа интерактивных площадок и мастер-классов.
«День открытых дверей - прекрасная возможность ознакомиться с работой учреждения образования в сфере дополнительного образования», говорится в сообщении.
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