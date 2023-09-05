ЭКОНОМИКА РБ

В НАЦИОНАЛЬНОМ ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ СОСТОИТСЯ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

17:45 05.09.2023 День открытых дверей состоится 9 сентября в Национальном детском технопарке (ул. Славинского, 12. Начало в 11.00). Как сообщает Telegram-канал Минобразования, в программе дня: встреча с педагогами дополнительного образования; презентация объединений по интересам; работа интерактивных площадок и мастер-классов. «День открытых дверей - прекрасная возможность ознакомиться с работой учреждения образования в сфере дополнительного образования», говорится в сообщении.