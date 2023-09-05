Финансовая милиция совместно с Комитетом госконтроля Витебской области пресекли противоправная схема уклонения от уплаты налогов, организованная семьей бизнесменов из Витебска, которые в течение 8 лет осуществляли деятельность по сдаче в аренду коммерческой недвижимости.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в собственности данной семьи находилось более 65 объектов недвижимости, в том числе крупный торговый центр, один из рынков города, складские помещения.

С целью уклонения от уплаты налогов глава семейства, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, организовал регистрацию еще 6 взаимозависимых и подконтрольных субъектов хозяйствования, занимавшихся тем же видом деятельности, при этом применявших специальный режим налогообложения. Между этими субъектами хозяйствования бизнесмен искусственно распределил торговые объекты и получаемую от их сдачи в аренду выручку.

Финансовой милицией был установлен целый ряд признаков, указывающих на наличие противоправной схемы минимизации налогов: компании вели общий бизнес, управление их деятельностью фактически осуществлялось одним лицом, офисные помещения всех субъектов хозяйствования находились по одному юридическому адресу и другие.

В результате необоснованного использования льготного режима налогообложения бизнесмен уклонился от уплаты налогов на общую сумму не менее 2,5 млн рублей.

В отношении него и 4 пособников противоправной деятельности управлением Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области возбуждено уголовное дело. Проведены 8 обысков, наложен арест на 65 объектов недвижимого имущества подозреваемых общей стоимостью 94,8 млн рублей.

Руководитель незаконной схемы задержан.

В настоящее время подозреваемые по уголовному делу дают признательные показания. Принимаются меры по возмещению причиненного ущерба. В добровольном порядке ими перечислено в бюджет 330 тыс. рублей.