|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
УРОВЕНЬ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В БЕЛАРУСИ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ ВОЗРОС БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20%
16:53 05.09.2023
В Беларуси за 7 месяцев 2023 года зарегистрировано свыше 6,5 тысячи новых юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, темп роста составил 122,9%.
В топе наиболее востребованных видов деятельности – торговля, промышленность, транспортные услуги и строительство.
В региональном рейтинге лидируют Могилевская, Гродненская и Витебская области.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2023
Курсы в банках
на 05.09.2023
Конвертация в банках
на 05.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте