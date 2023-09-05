ЭКОНОМИКА РБ

УРОВЕНЬ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В БЕЛАРУСИ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ ВОЗРОС БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20%

16:53 05.09.2023 В Беларуси за 7 месяцев 2023 года зарегистрировано свыше 6,5 тысячи новых юридических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, темп роста составил 122,9%. В топе наиболее востребованных видов деятельности – торговля, промышленность, транспортные услуги и строительство. В региональном рейтинге лидируют Могилевская, Гродненская и Витебская области.