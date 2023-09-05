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ЭКОНОМИКА РБ
ВСЕ РАЙОНЫ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛИ К СЕВУ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
16:00 05.09.2023
Все районы Гомельской области приступили к севу озимых зерновых культур. Об этом сообщил на аппаратном совещании председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Дмитрий Шинкаренко.
По данным на 5 сентября, аграрии региона посеяли 6 тыс. га, или 2,2% от плана.
"Для завершения посевной кампании в установленные сроки - до 1 октября, необходимо в среднем сеять не менее 10 тыс. га в день", - обратил внимание руководитель облсельхозпрода.
Говоря об уборке поздних яровых культур, Дмитрий Шинкаренко отметил: проса убрано свыше 36% площадей, гречихи - 34%.
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