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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА НЕДЕЛЮ В МИНСКЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДОРОЖАЛИ ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
14:41 05.09.2023
За неделю, с 28 августа по 4 сентября, средняя цена за метр в столице немного выросла, причем как с учетом Минск Мира, так и без. Об этом пишет Realt.
Так, за последние семь дней число объявлений в базе Realt не изменилось и составляет 15,5 тысячи. Среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 4% из них, средний размер скидки варьировался от $800 до $3000. В то же время в 7% объявлений цены увеличились — от $400 до $600.
Индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 0,1% и составил $1361. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1505, что на 0,3% больше, чем в прошлый понедельник.
Количество объявлений в разрезе числа комнат увеличилось только в части 2-комнатных квартир: их стало больше на 3%. «Трешек» и «четырешек» стало меньше на 2% в обоих случаях. Выбор 1-комнатных квартир за неделю не изменился.
Среди районов города увеличение количества объявлений отмечалось в Первомайском (+3%), Партизанском (+2%) и Центральном (+1,6%). В остальных случаях выбор объектов снизился, существеннее всего в Московском — минус 12%.
В разрезе числа комнат рост средних цен отмечался у 1- и 3-комнатных квартир. Снижение средней цены квадратного метра за прошедшие семь дней произошло у «двушек» (-0,2%) и «четырешек» (-0,8%).
Среди районов города динамика была разнонаправленной. Наибольший рост средней цены квадратного метра отмечался в Ленинском и Партизанском — плюс 1%. В то же наибольшее снижение в Октябрьском и Центральном районах — минус 0,8% в обоих случаях.
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