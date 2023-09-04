|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СЫРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 9-10 СЕНТЯБРЯ
13:24 05.09.2023
Сырный фестиваль 9-10 сентября пройдет в Центральном ботаническом саду Минска.
Небольшие семейные сыроварни, фермерские хозяйства, ремесленники и лучшие сырные бренды страны, — более 30 производителей встретятся на одной площадке, чтобы удивить гостей праздника новыми вкусами и невероятными фактами.
Для посетителей подготовили насыщенную развлекательную программу с живой музыкой, нетворкингом, семинарами, мастер-классами, инстаграмными фотозонами и активностями для детей. Главный герой — сыр. Огромную коллекцию уникальных вкусов можно будет оценить в рамках «Народной дегустации»!
Эксклюзивные новинки, классические, элитные и выдержанные сыры под брендом «Брест-Литовск», воссозданные на основе старинных рецептов. Чтобы порадовать истинных знатоков, полтора центнера лучших сыров из Пинска, Столина, Березы и Баранович в столицу доставит компания «Савушкин продукт».
В фестивальном павильоне компании вы сможете оценить и крафтовые сыры с вялеными томатами, оливками, прованскими травами, с тыквенными семечками и морковью, с гвоздикой и имбирем, с трюфелем, с лавандой и с лимоном. Их рецептуру разработали специально к фестивалю!
Поклонников высокой кухни ожидает сырный мастер-класс от «Народного повара» Антона Каленика, выпускника Итальянской Академии кулинарного мастерства в городе Лукка, ученика всемирно известного Поля Бокюза.
Самые любопытные смогут попробовать себя в профессии сыровара, познакомятся с классической технологией изготовления сыра, какой она была 300 лет тому назад.
А те, кто любит оригинальные фото, смогут запечатлеть себя на фоне стилизованной фотозоны, погрузившись атмосферу уездного города XIХ века: с костюмами, реквизитом и винтажными аксессуарами.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 04.09.2023
Курсы в банках
на 05.09.2023
Конвертация в банках
на 05.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте