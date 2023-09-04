Сырный фестиваль 9-10 сентября пройдет в Центральном ботаническом саду Минска.

Небольшие семейные сыроварни, фермерские хозяйства, ремесленники и лучшие сырные бренды страны, — более 30 производителей встретятся на одной площадке, чтобы удивить гостей праздника новыми вкусами и невероятными фактами.

Для посетителей подготовили насыщенную развлекательную программу с живой музыкой, нетворкингом, семинарами, мастер-классами, инстаграмными фотозонами и активностями для детей. Главный герой — сыр. Огромную коллекцию уникальных вкусов можно будет оценить в рамках «Народной дегустации»!

Эксклюзивные новинки, классические, элитные и выдержанные сыры под брендом «Брест-Литовск», воссозданные на основе старинных рецептов. Чтобы порадовать истинных знатоков, полтора центнера лучших сыров из Пинска, Столина, Березы и Баранович в столицу доставит компания «Савушкин продукт».

В фестивальном павильоне компании вы сможете оценить и крафтовые сыры с вялеными томатами, оливками, прованскими травами, с тыквенными семечками и морковью, с гвоздикой и имбирем, с трюфелем, с лавандой и с лимоном. Их рецептуру разработали специально к фестивалю!

Поклонников высокой кухни ожидает сырный мастер-класс от «Народного повара» Антона Каленика, выпускника Итальянской Академии кулинарного мастерства в городе Лукка, ученика всемирно известного Поля Бокюза.

Самые любопытные смогут попробовать себя в профессии сыровара, познакомятся с классической технологией изготовления сыра, какой она была 300 лет тому назад.

А те, кто любит оригинальные фото, смогут запечатлеть себя на фоне стилизованной фотозоны, погрузившись атмосферу уездного города XIХ века: с костюмами, реквизитом и винтажными аксессуарами.