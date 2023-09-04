Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ) проводит анонимное анкетирование предпринимателей по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, полученные результаты позволят определить возможные эффекты от планируемой в Беларуси трансформации системы малого и среднего предпринимательства, выработать предложения по ее совершенствованию.

Анкету «Особенности осуществления предпринимательской деятельности в Республике Беларусь» можно заполнить по ссылке.