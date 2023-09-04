Мобильный оператор life:) запустил уникальную для телеком-рынка Беларуси программу лояльности «Для своих».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь абоненты оператора могут объединяться в группы и ежемесячно получать скидки на тарифы от 5% до 15%.

Пригласить в группу можно родственников, друзей, коллег, соседей или всех сразу. Главное условие — все участники должны быть абонентами life:).

Размер скидки зависит от количества участников в группе. Чем больше «своих», тем больше скидка: организатор + 1 участник — скидка 5%; организатор + 2 участника — скидка 10%; организатор + 3-5 участников — скидка 15%.

Максимальное количество участников группы — 6 человек, включая организатора. Скидка по программе лояльности суммируется с другими тарифными скидками, которые действуют для абонента.

Программа лояльности доступна для абонентов на тарифах Бесконечный, Бесконечный+, Бесконечный Pro, Стоо, Голос, Голос 1, Шейк, Шейк Мини, Все включено, Play, Старт, Льготный, Умные вещи, Безлимит Лайт, Безлимит Стандарт, Безлимит Ультра.

Для того, чтобы создать группу «Для своих», необходимо обновить приложение Мой life:) до последней версии и открыть его. Если приложения нет на телефоне, его можно скачать для iOS, Android и HarmonyOS.

Далее на «Главной» приложения выбрать баннер «Объединяйтесь с близкими – и получайте скидку на тариф». На странице с описанием программы лояльности нажать на кнопку «Создать группу».

Чтобы добавить абонента в группу, нужно ввести его номер телефона и отправить приглашение.

На указанный номер придет SMS со специальной ссылкой на сайт life:). Абоненту необходимо перейти по ссылке и принять приглашение.

Участники группы также могут платить за тариф позже, если на счету не хватает средств. Услуга «Отложенная оплата тарифа» за 0 рублей становится доступной по умолчанию, когда абонент создает группу или вступает в нее. Если на балансе недостаточно средств, тариф продлится без оплаты, а пополнить счет можно в течение 30 дней. Каждый участник группы самостоятельно оплачивает свой тариф.

Новые абоненты life:) могут стать участниками программы лояльности сразу после присоединения к сети оператора. Скидка «Для своих» будет суммироваться с акционной ценой на тариф, которая действует для новых абонентов.