5 сентября 2023 года стартует III Международный форум «Трейд Диалог».

Как сообщает Telegram-канал Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в рамках форума будут обсуждаться актуальные вопросы развития потребительского рынка, антикризисные стратегии в ритейле, организованы деловые переговоры между производителями, оптовыми организациями и торговыми сетями, в том числе из ближнего зарубежья, по организации поставок продукции на внутренний рынок и возможностях для производителей расширить географию экспортных поставок.

В этом году форум соберет порядка 30 республиканских и локальных розничных сетей, 15 ведущих игроков ресторанного-гостиничного бизнеса Беларуси, а также 24 зарубежных субъектов хозяйствования.

Впервые на форуме примут активное участие онлайн-платформы OZON и WildBerries.

Ознакомиться с программой форума можно по ссылке.