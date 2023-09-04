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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОНТРОЛЬ ПРЕДОТВРАТИЛ НЕОБОСНОВАННЫЕ ТРАТЫ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕМОНТ ШКОЛ И ДЕТСАДОВ В СОЛИГОРСКОМ РАЙОНЕ
11:37 05.09.2023
Комитет госконтроля Минской области в ходе дистанционного контроля за проведением государственных закупок сократил завышенные расходы по ремонту школ и дошкольных учреждений Солигорского района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, при анализе процедур госзакупок по выбору подрядчиков для выполнения этих работ было установлено, что их стоимость планируется в размере более 1,4 млн рублей. Такая сумма была определена на основании строительных смет, вызвавших сомнения у госконтролеров. В частности, в сметах отсутствовала информация об их составителях, расшифровка включенных в смету материалов и запланированных к использованию механизмов.
Впоследствии выяснилось, что сметы составлены представителями коммерческих строительных предприятий.
Проверка обоснованности затрат, включенных в сметы, показала, что стоимость работ завышена, в том числе за счет необоснованного применения дорогостоящих расценок и повышающих коэффициентов, завышения объемов работ и др.
С учетом выявленных обстоятельств процедуры госзакупок были отменены, сметная стоимость работ пересчитана. В результате вмешательства КГК Минской области изначально запланированная стоимость работ сокращена на 294 тыс. рублей.
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