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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 500 ФУР СТОЯТ В ОЧЕРЕДИ НА ВЪЕЗД В ЛИТВУ ИЗ БЕЛАРУСИ
10:58 05.09.2023
Более 500 фур стоят в очереди на въезд в Литву из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
«По состоянию на 10:00 литовское направление остается наиболее загруженным — въезда в ЕС ожидают около 520 автомобилей. Наибольшая очередь грузовиков фиксируется перед пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За сутки сотрудники данного погранперехода пропустили на свою территорию около 30% фур от нормы. Контрольные службы пунктов пропуска Лаворишкес (Котловка) и Шальчининкай (Бенякони) оформили 38% и 61% большегрузов соответственно», - говорится в сообщении.
Более 80 легковых авто находятся в очереди перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). Сопредельные контрольные службы приняли 39% авто от нормы. Скопление транспорта также фиксируется перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Лаворишкес (Котловка).
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