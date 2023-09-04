Более 500 фур стоят в очереди на въезд в Литву из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«По состоянию на 10:00 литовское направление остается наиболее загруженным — въезда в ЕС ожидают около 520 автомобилей. Наибольшая очередь грузовиков фиксируется перед пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За сутки сотрудники данного погранперехода пропустили на свою территорию около 30% фур от нормы. Контрольные службы пунктов пропуска Лаворишкес (Котловка) и Шальчининкай (Бенякони) оформили 38% и 61% большегрузов соответственно», - говорится в сообщении.

Более 80 легковых авто находятся в очереди перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). Сопредельные контрольные службы приняли 39% авто от нормы. Скопление транспорта также фиксируется перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Лаворишкес (Котловка).