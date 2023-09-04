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ЭКОНОМИКА РБ
АМКОДОР И РЕЗИДЕНТ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В ПРОИЗВОДСТВЕ БУЛЬДОЗЕРОВ
10:54 05.09.2023
Представители ОАО «АМКОДОР-КЭЗ» и резидент Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» ООО «Фалкон Пауэр» обсудили сотрудничество в области производства бульдозеров массой до 13 тонн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в рамках визита представители делегации посетили производственные площадки ОАО «АМКОДОР-КЭЗ», где был представлен процесс сборки двух опытных бульдозеров.
Были рассмотрены различные аспекты партнерства, включая технические характеристики бульдозеров, планы производства и потенциальные рынки сбыта. Обе стороны выразили готовность к тесному сотрудничеству в рамках этого проекта.
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