Представители ОАО «АМКОДОР-КЭЗ» и резидент Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» ООО «Фалкон Пауэр» обсудили сотрудничество в области производства бульдозеров массой до 13 тонн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в рамках визита представители делегации посетили производственные площадки ОАО «АМКОДОР-КЭЗ», где был представлен процесс сборки двух опытных бульдозеров.

Были рассмотрены различные аспекты партнерства, включая технические характеристики бульдозеров, планы производства и потенциальные рынки сбыта. Обе стороны выразили готовность к тесному сотрудничеству в рамках этого проекта.