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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕХОСМОТР В АВГУСТЕ ВЫДАЛ БОЛЕЕ 119 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
10:45 05.09.2023
УП «Белтехосмотр» за август 2023 года выдало 119 202 разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это на 24,2% больше данного показателя за аналогичный период 2022 г. (95 958 разрешений).
В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 96 509 разрешений (73,8% от общего количества).
Общее количество разрешений, выданных за январь-август 2023 г., составило 1 062 246, что на 10,5% больше аналогичного показателя за январь-август 2022 г. (961 337 ед.).
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