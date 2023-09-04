УП «Белтехосмотр» за август 2023 года выдало 119 202 разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это на 24,2% больше данного показателя за аналогичный период 2022 г. (95 958 разрешений).

В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 96 509 разрешений (73,8% от общего количества).

Общее количество разрешений, выданных за январь-август 2023 г., составило 1 062 246, что на 10,5% больше аналогичного показателя за январь-август 2022 г. (961 337 ед.).