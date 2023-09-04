В Беларуси на 5 сентября собрано более 97,5% убираемых культур: из них более 98% зерновых колосовых и зернобобовых культур и более 94% рапса. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Согласно информации, всего намолочено более 7058 тыс. тонн зерна: из них 6091 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и более 967 тыс. тонн рапса.

Хозяйства страны убирают крупяные культуры: гречихи намолочено 11,6 тыс. тонн, проса намолочено 8,45 тыс. тонн.

Продолжают работы по уборке льнотресты, заготовлено 67 тыс. тонн.

Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 70,5% к скошенным площадям.

Хозяйства страны убирают картофель. Накопано 58,3 тыс. тонн при урожайности 367,7 ц/га.

Собрано 2695 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.

В стране приступили к уборке сахарной свеклы. Накопано 99 тыс. тонн при урожайности 468,3 ц/га.