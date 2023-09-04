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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО 11,6 ТЫС. ТОНН ГРЕЧИХИ И 8,45 ТЫС. ТОНН ПРОСА
10:17 05.09.2023
В Беларуси на 5 сентября собрано более 97,5% убираемых культур: из них более 98% зерновых колосовых и зернобобовых культур и более 94% рапса. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Согласно информации, всего намолочено более 7058 тыс. тонн зерна: из них 6091 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и более 967 тыс. тонн рапса.
Хозяйства страны убирают крупяные культуры: гречихи намолочено 11,6 тыс. тонн, проса намолочено 8,45 тыс. тонн.
Продолжают работы по уборке льнотресты, заготовлено 67 тыс. тонн.
Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 70,5% к скошенным площадям.
Хозяйства страны убирают картофель. Накопано 58,3 тыс. тонн при урожайности 367,7 ц/га.
Собрано 2695 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.
В стране приступили к уборке сахарной свеклы. Накопано 99 тыс. тонн при урожайности 468,3 ц/га.
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