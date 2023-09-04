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ЭКОНОМИКА РБ


НА БЖД ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ БОЛЕЕ 100 КИЛОМЕТРОВ ПУТИ


09:35 05.09.2023

За 8 месяцев 2023 года на Белорусской железной дороге выполнен ремонт более 100 км пути.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, также уложено более 120 км плетей бесстыкового пути, который обладает рядом преимуществ. Он не только позволяет уменьшить износ рельсов и ходовых частей подвижного состава, но и обеспечивает снижение шумового воздействия железнодорожного транспорта, а также повышает плавность хода, что положительно влияет на комфорт пассажиров.

Для усиления верхнего строения пути и увеличения скоростей движения поездов переведено с деревянного основания на железобетонное более 100 стрелочных переводов.

Выполнение всех видов работ по ремонту и содержанию железнодорожного полотна позволило в 2023 году увеличить допускаемые скорости движения пассажирских поездов на 70 км пути.

До конца 2023 года планируется выполнить ремонт еще 57 км пути, усилить верхнее строение на 70 стрелочных переводах, капитально отремонтировать 9 железнодорожных мостов.
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