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ЭКОНОМИКА РБ


РЕСУРСЫ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СЕМЬИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВО II КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛИ BR1952,9 В МЕСЯЦ


09:17 05.09.2023

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Минской области во II квартале 2023 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1952,9 рубля в месяц (в I квартале - Br1828,9).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1873,6 рубля в месяц, из которых Br1283 рубля (68,5%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41,9%, на покупку непродовольственных товаров – 33,5%, на оплату услуг – 22%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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