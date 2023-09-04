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ЭКОНОМИКА РБ


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ ПРОЙДЕТ В СЕНТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ


18:07 04.09.2023

Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди школьников пройдет в Беларуси в сентябре-декабре 2023 года. Организаторами олимпиады выступают Национальный банк и Министерство образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, олимпиада пройдет в четыре этапа: в учреждениях образования – в сентябре 2023 года; районный этап – 20 октября 2023 года; областной (Минский городской) этап – 17 ноября 2023 года; заключительный этап – 8 декабря 2023 года.

Олимпиадные задания включают вопросы в виде тестов с вариантами ответов по следующим темам: личные финансы, наличные деньги, сбережения, кредиты и финансирование, цифровой банкинг, деятельность центрального банка, страхование, налоги, инвестиции; также включен ряд задач на расчеты и вычисления, касающиеся финансов.

В помощь учащимся и педагогам для подготовки к олимпиаде Национальным банком разработаны методические рекомендации, которые включают описание тем заданий, рекомендуемые источники информации, примеры вопросов с ответами и пояснениями. С методическими рекомендациями и заданиями прошлых лет можно ознакомиться на Едином портале финансовой грамотности.

Олимпиада проходит в нашей стране ежегодно, начиная с 2014 года и является одним из наиболее масштабных национальных мероприятий по повышению финансовой грамотности. В прошлом году в олимпиаде приняло участие более 24 тысяч учащихся из 2335 учреждений образования Беларуси.
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