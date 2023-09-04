Экспорт продукции гомельских производителей в КНР в ближайшее время увеличится. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

Согласно информации, в «Милкавите» также разрабатывается специальная упаковка для китайских потребителей. Даже в условиях санкций стороны не снижали объемы поставок и своевременно осуществляли взаиморасчеты. При том, что на китайском рынке очень жесткая конкуренция с другими странами.

«В прошлом году отправляли пастеризованное молоко, но сейчас уступили французскому. Продолжаем работать по поставке сухого молока, сыворотки», - отметила начальник управления продаж ОАО «Милкавита» Жанна Потапченко.

Напомним, перспективы расширения торгово-экономических связей обсуждали в ходе визита делегации Гомельской области в провинцию Сычуань.

Для предприятий мясомолочного холдинга Китай - второй рынок экспортных поставок после России. Среди наиболее популярных – сыворотка, сухое молоко и говядина. Калинковичский молочный комбинат осуществляет экспорт в Китай с 2017 г. В 2021 году совместно с представителями КНР разработали новый дизайн упаковки, что повысило рост продаж.