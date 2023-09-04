|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ГОМЕЛЬСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В КНР В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ УВЕЛИЧИТСЯ
17:58 04.09.2023
Экспорт продукции гомельских производителей в КНР в ближайшее время увеличится. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
Согласно информации, в «Милкавите» также разрабатывается специальная упаковка для китайских потребителей. Даже в условиях санкций стороны не снижали объемы поставок и своевременно осуществляли взаиморасчеты. При том, что на китайском рынке очень жесткая конкуренция с другими странами.
«В прошлом году отправляли пастеризованное молоко, но сейчас уступили французскому. Продолжаем работать по поставке сухого молока, сыворотки», - отметила начальник управления продаж ОАО «Милкавита» Жанна Потапченко.
Напомним, перспективы расширения торгово-экономических связей обсуждали в ходе визита делегации Гомельской области в провинцию Сычуань.
Для предприятий мясомолочного холдинга Китай - второй рынок экспортных поставок после России. Среди наиболее популярных – сыворотка, сухое молоко и говядина. Калинковичский молочный комбинат осуществляет экспорт в Китай с 2017 г. В 2021 году совместно с представителями КНР разработали новый дизайн упаковки, что повысило рост продаж.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 04.09.2023
Курсы в банках
на 04.09.2023
Конвертация в банках
на 04.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте