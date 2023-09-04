В стране будет разработана программа строительства и модернизации свиноводческих комплексов. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош.

Руководитель ведомства обратил внимание, что предстоит восстанавливать объемы производства свиноводческой продукции, которые были достигнуты ранее.

«Для этого необходимо строительство новых, дополнительных комплексов взамен малых комплексов, которые нетехнологичны и сегодня не могут обеспечить необходимый уровень производства", - отметил министр.

Сергей Бартош также подчеркнул: "В этом направлении будет отработана программа, и будем планировать строить в стране порядка 14 крупных комплексов. Кроме того, необходимо будет окончательно изучить вопросы реконструкции имеющихся комплексов".