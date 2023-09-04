Семь случаев уклонения от уплаты таможенных платежей, размер которых в общей сложности составил более 210 тыс. рублей, выявили гродненские таможенники за прошедший месяц в пункте пропуска «Бенякони».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, через белорусско-литовский участок границы на территорию Кыргызстана незаконно пытались переместить Lexus ES300h 2020 г.в., Lexus LX570 2021 г.в, Toyota RAV4 2021 г.в., Toyota Tundra TRD PRO 2022 г.в., BMW X7 2022 г.в., BMW X5 2022 г.в. и BMW 530d 2022 г.в.

По сведениям, указанным в документах перевозчиками из Литвы, Узбекистана и Кыргызстана, общая заявленная стоимость автомобилей составляла 582 тыс. рублей. При таможенном контроле и последующих проверочных мероприятий установлена фактическая стоимость, которая оказалась почти в два раза выше заявленной – 1,2 млн рублей.

Гродненской региональной таможней начаты административные процессы по признакам административных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.