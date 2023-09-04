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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ПРИВЛЕК $20 МЛН ЧЕРЕЗ ПРОДАЖУ ЦИФРОВЫХ ТОКЕНОВ
17:08 04.09.2023
БелАЗ завершил первичное размещение цифровых токенов на инвест-площадке finstore.by.
Меньше чем за 2 недели автогигант собрал $20 млн от белорусских инвесторов.
Средства были привлечены через инвест-площадку finstore.by для финансирования текущей деятельности предприятия. Примечательно, что за первые сутки со старта продаж белорусские инвесторы вложили в компанию порядка $16 млн, остальную сумму удалось собрать в течение 10 дней.
Это рекордная на рынке сделка по продаже цифровых токенов имитированных белорусским предприятием через белорусскую онлайн инвест-платформу. Срок обращения - 36 месяцев, доходность - 5,8% годовых с ежемесячными выплатами. Всего токены БелАЗ приобрело более 200 инвесторов.
Как отмечают в finstore.by, белорусы все более активно вкладывают в цифровые токены. С конца 2019 года на площадке зарегистрировались порядка 13 тысяч инвесторов. Причем с каждым годом растет число активных вкладчиков, только за прошлый год к ней присоединилось около 3 900 человек. Аналитики связывают это с ростом финансовой грамотности людей, а также с прозрачной правовой экосистемой в области развития цифровой экономики в стране.
Finstore.by – единственная белорусская онлайн-платформа, которая оказывает услуги по продаже и размещению токенов. Оператор является резидентом Парка высоких технологий. Компания проходит ежегодный аудит Оперативно-аналитического центра при Президенте РБ по цифровой безопасности.
ОАО “БелАЗ” – крупнейший производитель карьерной техники для горнодобывающей и строительной индустрии. Холдинг занимается разработкой, производством и сбытом карьерных самосвалов большой грузоподъемности в Беларуси, государствах СНГ и странах дальнего зарубежья.
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