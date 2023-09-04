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ЭКОНОМИКА РБ
ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СЫРА ПРОЙДЕТ В ГРОДНО 8-9 СЕНТЯБРЯ
16:40 04.09.2023
X Открытый Фестиваль сыра пройдет в Гродно 8-9 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
«Площадки фестиваля — своеобразная витрина для лучших производителей страны. Ведущие предприятия по сыроделию уже заявили на конкурс более 80 образцов сыра», - говорится в сообщении.
Конкурс будет проходит в закрытом режиме «вслепую». Эксперты будут оценивать образцы, не зная, чей сыр дегустируют. Сильнейших определит комиссия по набранным баллам органолептических и вкусовых характеристик и достоинств сыров.
9 сентября пройдет «Народная дегустация сыров», где каждый гость фестиваля сможет проявить себя экспертом и продегустировать разнообразные виды сыров и дать им свою оценку, а также поучаствовать в розыгрыше призов.
Организаторами мероприятия выступают ОАО «Молочный Мир» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия и Гродненского облисполкома.
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