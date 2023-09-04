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ЭКОНОМИКА РБ


НОВОЙ ТЕХНИКОЙ БЕЛАЗ ПОПОЛНИЛИСЬ ПАРКИ ТРАНСПОРТА ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА


16:27 04.09.2023

ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» продолжает поставки карьерных самосвалов на рынок Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в угольные разрезы Республик Саха (Якутия) и Хакасия, Красноярского края и Новосибирской области поставлены БЕЛАЗы грузоподъемностью от 55 до 220 тонн.

В частности, 17 карьерных самосвалов большой грузоподъемности поступили в адрес одной из крупнейших угледобывающих компаний Дальнего Востока. 15 из них, способных взять на борт 220-тонный груз, наши партнеры из Якутии планируют использовать на вскрышных работах для транспортировки в отвалы скальной породы, покрывающей угольные пласты. Пять машин из этой партии уже введены в строй, остальные десять сейчас находятся в процессе сборке либо ожидают монтажа. Еще двум 130-тонным БЕЛАЗам, прибывшим на разрез, предстоит перевозить добытый уголь на горно-обогатительный комбинат.

На технологические маршруты разрезов, наращивающих темпы вскрышных работ и объемы добычи премиального высококалорийного угля в Минусинском каменноугольном бассейне Хакасии, за последнее время вышли 11 карьерных самосвалов БЕЛАЗ грузоподъемностью 130 и 220 тонн. Еще шесть единиц высокопроизводительных 220-тонников ждут в этом регионе Восточной Сибири до конца года.

В Хакасии на двух десятках горнодобывающих предприятиях сегодня эксплуатируется более 500 единиц техники БЕЛАЗ, работает фирменный Центр технической поддержки, обслуживающий карьерные машины в регионе.

Тем временем в Красноярском крае за счет шести новых самосвалов БЕЛАЗ расширился горнотранспортный парк угледобывающих предприятий Саяно-Партизанского и Переяславского месторождений. Здесь к работе приступили четыре 55-тонные машины БЕЛАЗ-7555А и два 90-тонника БЕЛАЗ-75589. Горняки отмечают, что новая техника укомплектована дополнительными узлами и системами, расширяющими функционал машин и улучшающими их эксплуатационную привлекательность, в частности, системами спутникового мониторинга и цифровым датчиком уровня топлива. Самосвалы БЕЛАЗ производительны, надежны и адаптированы к климатическим условиям крупнейшего края Центральной Сибири.

В Новосибирской области приступили к работе три новых 220-тонных БЕЛАЗа, которым присвоены имена героев производства – трудовых династий, посвятивших многие десятилетия работе на Колыванском месторождении антрацита – угля с уникальными свойствами, широко востребованного в металлургии.
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