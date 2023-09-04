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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ В СТРАНЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СВИНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПО АНАЛОГИИ С МОЛОЧНО-ТОВАРНЫМИ


15:52 04.09.2023

Лукашенко сегодня на совещании заявил о необходимости проведения в стране модернизации свиноводческих комплексов по аналогии с молочно-товарными.

"Конечно, как мы уже обсуждали, необходима также модернизация свиноводческих комплексов, почти 70% которых построено более 20 лет назад. Должна быть конкретная программа приведения в порядок этих комплексов", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он добавил, что многие из них изношены, устарели морально и физически.

В этой связи Лукашенко напомнил, что в свое время по его поручению в отдельных хозяйствах были построены средние по размерам свиноводческие комплексы (примерно на 24 тыс. голов), которые себя прекрасно зарекомендовали.

"Что мешает дальше работать (по такой же схеме - прим.)?" - спросил он.

При этом Лукашенко заострил внимание на теме обеспечения биологической защиты свиноводческих комплексов, что, по его словам, является вопросом государственной важности.

"Прошу иметь в виду: то, что мы героически организуем уборку, помогаем сельскому хозяйству техникой, удобрениями и прочими финансовыми средствами, - это дело аграрного бизнеса, как модно сейчас говорить. Это дело губернаторов, председателей райисполкомов, руководителей хозяйств. А вот обеспечение порядка, биологическая защита - здесь с нашей, государственной, стороны должен быть жесточайший контроль. Как за плодородием почв. Мелиорация, плодородие почв, дороги и прочее - это государственные вопросы, за которые мы должны отвечать. Поэтому тема биологической защиты комплексов, порядка на комплексе - вопрос государственной важности", - подчеркнул Лукашенко.

"Давайте подумаем о централизованной программе реконструкции наших свиноводческих комплексов и строительстве новых. По аналогии с молочно-товарными комплексами", - предложил он.
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