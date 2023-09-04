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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД ВНЕСЛА ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ И МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ


15:13 04.09.2023

5, 7 и 14 сентября 2023 года в связи с проведением плановых ремонтно-путевых работ на станции Минск-Пассажирский – временные изменения в графике движения и маршруте следования отдельных пассажирских поездов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд международных линий № 717 Москва-Минск отправлением из Москвы 5, 7 и 14 сентября 2023 года в 6:20 будет следовать измененным расписанием и маршрутом. Он прибудет на конечную станцию Минск-Пассажирский в 13:49 (вместо 13:10).

Поезд международных линий № 718 Минск-Москва в сутки 5 и 14 сентября 2023 года отправится со станции Минск-Пассажирский на 35 минут раньше графика – в 15:25 (вместо 16:00) и прибудет в Москву согласно действующему расписанию в 22:55.

В сутки 5, 7 и 14 сентября 2023 года поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 704 Минск-Витебск отправится со станции Минск-Пассажирский на 30 минут раньше графика – в 14:45 (вместо 15:15) и прибудет в Витебск согласно действующему расписанию в 18:15.

14 сентября 2023 года поезд межрегиональных линий экономкласса № 680 Гродно-Витебск отправлением из Гродно в 11:58 также будет курсировать измененным расписанием и маршрутом.

Данные поезда будут следовать через станции Минск-Южный, Колядичи, Гатово, Шабаны и Колодищи.

Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.
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