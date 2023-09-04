|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ВНЕСЛА ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ И МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ
15:13 04.09.2023
5, 7 и 14 сентября 2023 года в связи с проведением плановых ремонтно-путевых работ на станции Минск-Пассажирский – временные изменения в графике движения и маршруте следования отдельных пассажирских поездов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд международных линий № 717 Москва-Минск отправлением из Москвы 5, 7 и 14 сентября 2023 года в 6:20 будет следовать измененным расписанием и маршрутом. Он прибудет на конечную станцию Минск-Пассажирский в 13:49 (вместо 13:10).
Поезд международных линий № 718 Минск-Москва в сутки 5 и 14 сентября 2023 года отправится со станции Минск-Пассажирский на 35 минут раньше графика – в 15:25 (вместо 16:00) и прибудет в Москву согласно действующему расписанию в 22:55.
В сутки 5, 7 и 14 сентября 2023 года поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 704 Минск-Витебск отправится со станции Минск-Пассажирский на 30 минут раньше графика – в 14:45 (вместо 15:15) и прибудет в Витебск согласно действующему расписанию в 18:15.
14 сентября 2023 года поезд межрегиональных линий экономкласса № 680 Гродно-Витебск отправлением из Гродно в 11:58 также будет курсировать измененным расписанием и маршрутом.
Данные поезда будут следовать через станции Минск-Южный, Колядичи, Гатово, Шабаны и Колодищи.
Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 04.09.2023
Курсы в банках
на 04.09.2023
Конвертация в банках
на 04.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте