Осенние региональные ярмарки пройдут в Минской области в сентябре-ноябре. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

«Цель — обеспечить население сельскохозяйственной продукцией мясоперерабатывающей и молочной отрасли, кулинарными и кондитерскими изделиями, а также удобрениями, семенами, посадочным материалом, сельскохозяйственным инвентарем», - говорится в сообщении.

В частности, 23 сентября ярмарка пройдет в Борисове, 30 сентября - в Молодечно и в д. Боровляны Минского района.

Кроме того, 7 октября ярмарка пройдет в Жодино, 14 октября - в Вилейке и Слуцке, 15 октября - в Несвиже, а 21 октября - в Солигорске

Ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пожилым гражданам, инвалидам I и II группы райисполкомы окажут помощь в доставке плодоовощной продукции, приобретенной на ярмарках.