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ЭКОНОМИКА РБ
ОСЕННИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ ПРОЙДУТ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕНТЯБРЕ-НОЯБРЕ
14:26 04.09.2023
Осенние региональные ярмарки пройдут в Минской области в сентябре-ноябре. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
«Цель — обеспечить население сельскохозяйственной продукцией мясоперерабатывающей и молочной отрасли, кулинарными и кондитерскими изделиями, а также удобрениями, семенами, посадочным материалом, сельскохозяйственным инвентарем», - говорится в сообщении.
В частности, 23 сентября ярмарка пройдет в Борисове, 30 сентября - в Молодечно и в д. Боровляны Минского района.
Кроме того, 7 октября ярмарка пройдет в Жодино, 14 октября - в Вилейке и Слуцке, 15 октября - в Несвиже, а 21 октября - в Солигорске
Ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пожилым гражданам, инвалидам I и II группы райисполкомы окажут помощь в доставке плодоовощной продукции, приобретенной на ярмарках.
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