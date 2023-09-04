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ЭКОНОМИКА РБ
КАРТА «МТС ДЕНЬГИ» СТАЛА ДОСТУПНА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ БЕЛКАРТ PAY
14:14 04.09.2023
У пользователей карты «МТС Деньги» появилась возможность добавить ее в мобильное приложение Белкарт Pay и оплачивать покупки с помощью смартфона в одно касание.
Как сообщили ЭКОПРЕС в пресс-службе компании МТС, еще одно преимущество — для совершения операции даже не нужен интернет.
Совершать платежи картой «МТС Деньги» через приложение Белкарт Pay проще и быстрее, чем с помощью другого банковского пластика или, тем более, наличных. Кроме того, в приложение встроены функции безопасности и конфиденциальности.
Белкарт Pay — это мобильное приложение от платежной системы Белкарт для бесконтактной оплаты при помощи смартфона. Оно доступно владельцам устройств на базе операционной системы Android (от версии 6.0 и выше), поддерживающих технологию NFC, а также на смартфонах Huawei.
Подробности можно узнать на странице банка-эмитента карточки «Банк Дабрабыт» по ссылке.
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