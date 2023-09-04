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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПАДЕЖ СВИНЕЙ УВЕЛИЧИЛСЯ ПРАКТИЧЕСКИ В КАЖДОМ ВТОРОМ РАЙОНЕ СТРАНЫ


13:52 04.09.2023

В Беларуси падеж свиней увеличился практически в каждом втором районе страны. Такая информация прозвучала 4 сентября на совещании, которое собрал Лукашенко.

Характеризуя сложившуюся ситуацию, Лукашенко привел данные статистики. Так, производство (выращивание) свиней за два года снизилось почти на 12%. Полученные объемы к запланированным в госпрограмме "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы даже не приблизились, а, скорее, наоборот. Сокращение производства наблюдается во всех областях, а на Гомельщине - вообще в два раза.

Поголовье свиней уменьшилось более чем на 11%, или на 290 тыс. голов. Наибольшее снижение отмечается в Гомельской и Минской областях.

Количество приплода поросят сократилось на 8%.

"На фоне провальных прошлых лет в этом году в целом по республике подвижки в восстановлении поголовья и объемов производства (выращивания) свиней можно обозначить как незначительные, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - То есть прирост есть, но это на уровне арифметической погрешности".

Как докладывают, соответствующие меры принимаются, однако падеж свиней по-прежнему растет во всех областях, кроме Гродненской и Минской. Уменьшилось количество поросят за счет снижения приплода на Витебщине и Минщине. Снижаются показатели эффективности, растет количество убыточных организаций, занимающихся свиноводством, обозначил проблемы Лукашенко.

Причины сложившейся ситуации лежат на поверхности. По словам Лукашенко, это грубые нарушения биологической защиты комплексов: недостаточная работа по борьбе с грызунами и птицей, проведению дезинфекции, обеспечению спецодеждой. Отмечаются проблемы с учетом свиней, факты приписок и сокрытия падежа.

В результате требования о восстановлении поголовья свиней и объемов производства свинины до уровня 2012 года, поставленные еще в 2014 году, не выполнены до сих пор.
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